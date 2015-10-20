Мінтранс Австрії "дозволив" літаючі дошки з фільмів "Назад у майбутнє"

Як повідомляє BBC, Міністерство транспорту Австрії у своїй заяві класифікувало літаючі дошки як "невеликі позашляхові машини" і дозволило використовувати їх "в будь-яких місцях, де використовуються скейтборди".

Мета цього рішення - "додати юридичної ясності" в питання щодо літаючих дошок, заявляють в міністерстві.

21 жовтня - ключова дата в культовій кінотрилогії Роберта Земекіса "Назад у майбутнє". Саме в цей день 2015 року з 1984-го потрапляє головний герой, Марті Макфлай. Літаючі скейтборди - ключовий елемент всесвіту "Назад у майбутнє".

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Окремо міністерство транспорту Австрії обумовило використання потужних дощок моделі "Пітбуль", на яких Макфлая у фільмі переслідує група лиходіїв.

Для використання таких дощок потрібна ліцензія пілота, заявило міністерство.

В реальному світі літаючих дощок не існує. Зараз над прототипом такої дошки працюють кілька компаній і стартапів.

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Ближче всього до кинопрототипу підійшла компанія Hendo, дошки якої дійсно левітують, але тільки над спеціальною магнітною поверхнею.