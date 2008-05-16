У Київському зоопарку проголосили Рік жаби

Київський зоопарк розробив план заходів щодо проведення кампанії «Рік жаби» в рамках оголошення Всесвітньою асоціацією зоопарків і акваріумів (WAZA) 2008 рік Роком жаби.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначили у зоопарку, передбачені поповнення колекції земноводних представниками фауни України та розробка наукових основ їх збереження в умовах неволі. Заплановано також ряд культурно-просвітніх заходів з метою пропаганди серед населення необхідності збереження земноводних.

“Найрідкісніший вид в колекції земноводних столичного зоопарку – Мантела жовта. Цей вид безхвостих амфібій розповсюджений в прохолодних гірських лісах на сході Мадагаскару в районі Мараманга. Вид знаходиться під загрозою зникнення, чисельність його представників неухильно зменшується. В цьому році у зоопарку цих дрібних жабок (22-25 мм) вдалося розмножити. Було одержано 4 кладки заплідненої ікри, і наразі виведено біля сотні пуголовків. Працівники зоопарку сподіваються, що пуголовки успішно пройдуть метаморфоз і виростуть до дорослих розмірів”, - говориться в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, колекція земноводних Київського зоопарку на сьогодні має такі види: Тритон малоазіатський, Кігтеносець Бьоттгера, Жаба спороносна, Раповка звичайна, Ропуха шоломоголова, Ропуха чорнорубцева, Літорія блакитна, Раканя-маскувальниця, Раканя червоно плямиста, Очеретниця облямована та Мантела жовта.

Щоб привернути увагу до проблеми вимирання амфібій, 31 серпня 2007 року в Будапешті більше 230 представників зоопарків, акваріумів та їх асоціацій з 35 країн підписали петицію із зверненням до урядів всього світу допомогти зберегти життя амфібіям. Вперше ухвалено глобальний заклик до дій на користь класу тварин, що знаходиться під загрозою. Петиція ухвалена на 62-й щорічній конференції Всесвітньої Асоціації Акваріумів і Зоопарків.

Цей заклик до світової громадськості розповсюджується через національні зоопарки для всесвітнього обговорення та схвалення заходів щодо порятунку тварин. Петиція закликає уряди всіх країн «надати кошти для невідкладних заходів з порятунку жаб, ропух та інших земноводних».

2008 рік проголошений Роком жаби з метою усвідомлення критичного стану земноводних, адже від третини до половини їх видів під загрозою зникнення в найближчому майбутньому. Це може стати найбільшим масовим вимиранням видів з часів зникнення динозаврів, зазначає прес-служба.