У Луцьку на виборчій дільниці чоловік з’їв бюлетень - КВУ

Про це УНІАН повідомив голова правління Волинського відділення Комітету виборців України Юрій Кресак.

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За його словами, інцидент зафіксував офіційний спостерігач кампанії "Контролюємо вибори" на виборчій дільниці № 071033, що знаходиться у приміщенні гуртожитку Луцького національного технічного університету.

За даними спостерігачів, із самого початку цей виборець поводився неадекватно. Отримавши бюлетень, він відмовився йти в кабінку для голосування і порвав його, мотивуючи свій вчинок тим, що у документі немає графи «проти всіх». Коли на виклик підійшов правоохоронець, чоловік поклав до рота порваний бюлетень і з’їв його.