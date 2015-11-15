У ЦВК заявили про можливе скасування виборів мерів у два тури через наднизьку явку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.

Він зазначив, що станом на цю годину всі виборчі дільниці розпочали свою роботу і підстав для занепокоєння немає.

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"Єдине, що хвилює, - це звичайно наднизька явка виборців, яку ми маємо на даний момент", - підкреслив Охендовський.

За його словами, якщо такі тенденції збережуться, то цілком ймовірно, що явка складе близько 30%.

"Якщо тенденції збережуться, то цілком ймовірно, що явка складе близько 30%. І тоді, на мій погляд, у законодавців виникне питання про доцільність збереження мажоритарної системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст", - зазначив Михайло Охендовський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні проходить повторне голосування щодо обрання міських голів у 29 містах, а також депутатів місцевих рад.

Довідка УНІАН. Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбулися 25 жовтня 2015 року.

Обраним на виборах сільських, селищних, міських голів вважається той кандидат, який набрав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У той же час, у містах, кількість виборців яких перевищує 90 тис., для перемоги кандидат має набрати понад 50% голосів виборців. Якщо жоден з претендентів не набирає такої кількості голосів при першому голосуванні, то призначається другий тур виборів, в якому беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

За даними ЦВК, в цілому в Україні, за винятком окупованих територій, налічується 35 міст з кількістю виборців понад 90 тисяч.