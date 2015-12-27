У Києві пройшла "Мопсотусовка" (фотогалерея)

19:41, 27 грудня 2015
Курйози
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В Києві 27 грудня пройшла "Мопсотусовка" - новорічне свято для собак породи мопс.
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