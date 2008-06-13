Пісня дружини Саркозі обурила МЗС Колумбії

Текст однієї з пісень з нового альбому дружини Ніколя Саркозі - Карли Бруні - викликав протест з боку глави МЗС Колумбії, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Колумбійське зовнішньополітичне відомство обурили слова з пісні Бруні "Ma Came" ("Мій наркотик"), в якому лірична героїня першої леді Франції повідомляє, що її коханий "смертельніший, ніж афганський героїн" і "небезпечніший за колумбійський білий" (кокаїн).

"Колумбії дуже неприємно чути подібні заяви з вуст дружини президента Франції", - заявив у четвер глава МЗС Фернандо Араухо (Fernando Araujo). "Ось, що відбувається, коли політика змішується з театром", - сказав він, додавши, що вживання кокаїну необхідно засуджувати "в будь-якому контексті на будь-якому рівні".

Огляд композицій, що увійшли до альбому Бруні "Comme si de rien n`etait", який надійде в продаж 21 липня, кілька днів тому опубліковали французькі ЗМІ. Британська газета The Telegraph відзначає, що композиція "Ma Came" була написана за два роки до зустрічі Бруні з Саркозі і не має жодного відношення до президента Франції.

Всесвітньо відома модель Карла Бруні після того, як залишила подіум встигла випустити два успішні альбоми. "Comme si de rien n`etait" стане третім альбомом у кар`єрі Бруні і першим з моменту її весілля з Саркозі, що відбулося 2 листопада 2007 року.