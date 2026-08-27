Гірше, ніж у ХХ сторіччі: експерт розповів про рекордне маловоддя на Заході України

Для покращення водності на річках Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Волинської області потрібні рясні дощі щонайменше місяць.

Маловоддя на Заході України цьогоріч б'є всі рекорди, адже ситуація навіть гірша, ніж у першій половині ХХ сторіччя. Про це у коментарі УНІАН сказав Ілля Перевозчиков, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру.

Відповідаючи на запитання щодо гідрологічної ситуації у західних областях України, зокрема, що стосується міста Калуш Івано-Франківської області, він зауважив, що воно знаходиться в басейні Дністра, а там ситуація зараз "доволі критична".

"Це пов'язано з дефіцитом опадів, тобто це природно сформована історія", - зазначив експерт і додав, що на Дністрі цьогоріч рекордне маловоддя.

Відео дня

Чому це відбулося

За словами Перевозчикова, за ці півроку в басейні Дністра в Карпатському регіоні (без високогір’я), а також в басейні Західного Бугу (Львівська та Волинська області на межі з Польщею) була зафіксована дуже низька кількість опадів - близько 50-60%.

"Плюс була дуже сильна спека, яка виснажувала ґрунтовий покрив та метровий шар, необхідний для життя річок. Сукупність цих явищ, процесів - спека, дефіцит опадів - призвела до ґрунтової та гідрологічної посухи. Тобто дуже низька водність річок на території Заходу України", - сказав Перевозчиков.

Він підкреслив, що це дуже дивно для України, адже наш Захід завжди відрізнявся паводковою активністю. Водночас маловоддя там вже спостерігалося у 1946, 1950 та 1952 роках.

"Але цьогоріч б'ються всі рекорди: навіть гірше, ніж було в першій половині 20-го сторіччя", - підкреслив представник Гідрометцентру.

Хто під загрозою

За його словами, з огляду на ці процеси, під загрозою опиняються ті міста, населені пункти, які для населення та промисловості використовують водні ресурси з відкритих джерел, тобто річок, водосховищ, ставків.

"Тому що у річках немає приточності до цих резервуарів, тобто водозабори не можуть вже набирати таку кількість води", - сказав експерт.

На запитання щодо ризиків для водозаборів, і чи здатні комунальні очисні споруди забезпечити безпеку питної води в таких умовах, Перевозчиков пояснив, що потрібно використовувати більше реагентів для очищення водних ресурсів, для подання їх споживачу.

"Основна небезпека - це дефіцит водних ресурсів. Тому що, якщо на потреби міста, населеного пункту буде йти не 100% того, що потрібно, а 80%, то це небезпека для споживачів", - додав він і зауважив, що в такій ситуації потрібно буде обмежувати кількість води для використання.

Вплив на довкілля та господарство

Крім того, на запитання, чим повна відсутність стоку на малих річках загрожує місцевій флорі, фауні та сільському господарству в регіоні, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів підкреслив, що для сільського господарства це "жах".

"Тому що вони не можуть використовувати воду для поливу того, що вони вирощують. Таким чином всихають рослини, всихає продукція", - сказав він.

Водночас для флори та фауни важливе поняття екологічної витрати води. Тобто мінімальний стік води, необхідний для нормального функціонування річки, а з нею - і флори та фауни в ній.

"Якщо витрата води, кількість води в річках стає меншою за цей показник, то це призводить до дегенеративних процесів в річках… Якби ще була підвищена температура, - це призводить до сильного прогрівання товщі води. Це якщо ми говоримо про великі річки, а про малі річки - це прогрівання і до дна", - сказав Перевозчиков.

Він пояснив, що далі це призводить до вимирання рослин. І місце цих рослин займаються ті, які гірші для річки, адже споживають багато кисню у воді. Надалі це призводить до того, що задихається риба. Крім того, в кінцевому результаті річка взагалі може пересохнути і припинити своє існування.

Відновлення після пересихання річок

Також на запитання, скільки часу потрібно екосистемі на відновлення після пересихання малих річок, тобто наповнення водою до того рівня, який був раніше, і від чого це залежить, експерт зазначив, що це щонайменше 2-3 місяці.

"Головна умова - це, щоб пішли опади. Вони мають бути не грозового характеру, тому що грозовий характер - вони випадуть, стечуть і нічого не відновиться. Має бути просякнутий ґрунт", - підкреслив Перевозчиков.

Водночас наразі, каже він, закладена негативна "основа", тобто сухість ґрунту, яка може відобразитися на гідрологічній ситуації у 2027 році.

"Для покращення історії з водністю на річках Західного регіону - це Львівська, Франківська, Тернопільська, Хмельницька та Волинська області - потрібні дощі, облогові, щонайменше місяць", - сказав експерт.

Прогноз Укргідрометцентру

Як відомо, раніше Укргідрометцентр попередив, що 26-31 серпня на рiчках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області) та суббасейнів Сяну (Львівська обл.), Західного Бугу (Львівська та Волинська обл.) утримуватиметься подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках - нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу. Йдеться про ІІІ рівень небезпеки - коричневий.

Спека в Європі та Україні

Як повідомлялося, європейські країни наприкінці літа охопить нова хвиля потужної спеки. У деяких місцях температура сягне 45 градусів у затінку.

Зокрема, найближчими днями спека посилиться в Південній Європі. Очікується, що звідти сильна спека прийде й до Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: