Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 28 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,54 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,55/44,58 грн/дол., а до євро - 51,88/51,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 27 серпня знизився на 4 копійки і складав 44,88 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,42 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 6 копійок і становив 52,33 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,70 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок і становив 44,75 гривні за долар, а курс євро знизився також на 10 копійок і складав 52,35 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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