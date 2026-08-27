Названо найбільші економіки у 2030 році: яка країна лідируватиме (інфографіка)

За прогнозами, перше місце збережуть США з ВВП у 37,7 трильйона доларів

Очікується, що до 2030 року світова економіка перевищить 150 трильйонів доларів, причому значну частину зростання забезпечать країни Азії, що розвиваються. Відповідну інфографіку на основі даних Міжнародного валютного фонду створив Visual Capitalist.

Найбільші національні економіки у 2030 році залишаться такими самими, як і у 2026-му. Передбачається, що США лідируватимуть із ВВП у 37,7 трильйона дол., за ними перебуватиме Китай із ВВП у 26 трильйона дол. Німеччина з великим відривом посідатиме третє місце – її показник становитиме 6,2 трильйона дол.

Очікується, що ці три економіки збільшать обсяг виробленої продукції більш ніж на 10 трильйонів дол. у період із 2026 до 2030 року, причому лідером за темпами зростання буде Китай.

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Боротьба за третє місце буде надзвичайно запеклою. Очікується, ВВП Індії становитиме 6,173 трильйона дол. Таким чином, країна буквально дихатиме у спину "локомотива Європи".

Загалом до 2030 року країни Азії та Близького Сходу вироблятимуть економічної продукції на 55,7 трильйона дол., що становитиме понад третину світової економіки.

Японія буде наступною за розміром економікою регіону після Китаю та Індії – її ВВП становитиме 5 трильйонів дол. За нею йтимуть Південна Корея (2,3 трильйона дол.) та Індонезія (2,1 трильйона дол).

Японська економіка, яка тривалий час перебуває у стані стагнації, в останні десятиліття демонструє слабкі темпи зростання. Колись друга за величиною економіка світу, Японія поступилася Китаю у 2010 році, а Німеччині – у 2024 році.

Очікується, що економіка Європи обсягом 37 трильйонів дол. у 2030 році буде однією з найбільш збалансованих у світі за розподілом між країнами. Для порівняння, у Південній Америці на Бразилію припадає понад половину економіки континенту.

Передбачається, що сукупний номінальний ВВП країн-членів Європейського Союзу становитиме 26,5 трильйона дол. Лідерами будуть Німеччина, Франція та Італія.

Водночас Велика Британія залишатиметься найбільшою економікою континенту за межами ЄС. За нею знаходитиметься Росія. Остання належить до небагатьох великих економік, для яких прогнозується скорочення у період із 2026 до 2030 року.

Світова економіка – останні новини

У першому кварталі 2026 року економіка Китаю зросла на 5% у річному вимірі. Основними драйверами стали високі обсяги експорту, стрімке зростання високотехнологічного виробництва та державні заходи підтримки на тлі слабкого внутрішнього попиту. Показник перевищив очікування аналітиків, які прогнозували зростання китайської економіки на рівні 4,8%.

Повідомлялося також, що МВФ вкотре знизив прогноз зростання економіки єврозони. У фонді пояснили погіршення оцінки наслідками війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка спричинила потрясіння на енергетичних ринках і посилила невизначеність для світової економіки.

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