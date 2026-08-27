В Іспанії злодії за 4 хвилини викрали з музею артефакти бронзової доби, - The Guardian

За словами заступника представника іспанського уряду в Аліканте Мануеля Пінеди, злодії приїхали на кількох автомобілях і, судячи з усього, проникли до музею через вікно.

Злодії в Іспанії пограбували "Скарб Вільєни" – вражаючу колекцію золотих артефактів бронзової доби, яку називають найважливішим доісторичним скарбом Європи, повідомляє The Guardian.

За словами офіційних осіб, пограбування, яке відбулося у четвер вранці, 27 серпня, в іспанському місті Вільєна, тривало лише кілька хвилин, а його жертвою стали 66 предметів, переважно золотих.

Представник міської ради розповів, що сигналізація в музеї Вільєни спрацювала близько 5:20 ранку, й до 5:24 ранку злодії вже покинули будівлю. За його словами, операція була "надзвичайно швидкою та надзвичайно професійною".

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"Вони винесли більшу частину скарбів", - розповів журналістам мер Вільєни Фульгенсіо Сердан тремтячим голосом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, серед небагатьох предметів, які злодії залишили на місці, були три срібні посудини, браслет та частина оздоблення Kingfisher staff – "посоха рибалки", доісторичного церемоніального скіпетра.

"Ми абсолютно приголомшені, я навіть тремчу. Правда в тому, що для нас, мешканців Вільєни, це справжнє горе. Це частина нашої спадщини, нашого багатства", - зазначив Сердан.

Видання поділилося, що скарб, який у 1963 році виявив археолог Хосе Марія Солер у судні, що затонуло в пересохлому руслі річки у Вільєні, складався з 29 браслетів, 11 чаш, трьох пляшок та інших різноманітних предметів, що датуються приблизно 1000 роком до н. е. Він одразу став головною атракцією невеликого архітектурного музею в провінції Аліканте.

Примітно, що з травня 2024 року скарб експонується у спеціально відведеному залі нещодавно відкритого муніципального музею Вільєни.

Незвичайний матеріал, з якого виготовлені деякі предмети, вже давно інтригує дослідників. Хоча переважно це золото, деякі предмети також виготовлені зі срібла, заліза, бурштину та темного свинцевого матеріалу, вкритого оксидом, що на вигляд нагадує залізо.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Trabajos de Prehistoria, стверджується, що ці предмети, ймовірно, були викувані з рідкісного метеоритного заліза.

Хоча вартість скарбу неможливо оцінити, за словами мера, лише золото коштує близько 1,7 млн євро.

За словами заступника представника іспанського уряду в Аліканте Мануеля Пінеди, злодії приїхали на кількох автомобілях і, судячи з усього, проникли до музею через вікно.

Речник міста Вільєна зауважив, що всі системи безпеки були увімкнені й додав, що з боку музею "не було жодних прогалин".

Речник додав, що незадовго до пограбування спрацювала ще одна сигналізація у міському спортивному центрі, і зараз влада з’ясовує, чи не було це відволікаючим маневром, організованим злодіями.

Інші пограбування в Європі

Раніше УНІАН повідомляв, що правоохоронці в Італії знайшли три картини Ренуара, Сезанна та Матісса вартістю в мільйони євро, які були викрадені на початку цього року з приватного музею поблизу міста Парма. За даними, картини виявили під час обшуків, проведених за розпорядженням прокуратури. Три віднайдені картини – це "Риба" Огюста Ренуара, "Натюрморт із вишнями" Поля Сезанна та "Одаліска на терасі" Анрі Матісса. Примітно, що картину Сезанна оцінюють у 6 мільйонів євро (7 мільйонів доларів), Ренуара – у 3 мільйони євро (3,5 мільйона доларів), а Матісса – у 20 000 євро (23 000 доларів).

Також ми писали, що під час обшуку в одному з будинків у французькому місті Шампіньї-Сюр-Марн правоохоронці знайшли серед наркотиків і дорогих речей справжню картину іспанського художника Пабло Пікассо. Представники прокуратури розповіли журналістам, що у цій справі чотирьох осіб доставили до суду для негайного розгляду справи. За даними джерела журналістів у поліції, один із підозрюваних працює на складі цінних предметів. Саме звідти він, як припускається, протягом кількох тижнів викрадав одяг та інші предмети, зокрема й цю картину Пікассо.

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