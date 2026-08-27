Країна-сусідка Ірану вперше з початку війни продає нафту за межами Ормузької протоки

Нафту з Іраку тепер можна завантажити не заходячи в Ормузьку протоку.

Ірак уперше від початку війни з Іраном пропонує покупцям нафти можливість отримувати поставки з-за меж Перської затоки, що свідчить про стабільний експорт через Ормузьку протоку.

Видання Bloomberg пише, що іракський державний трейдер SOMO пропонує покупцям нафту сортів Basrah Medium і Basrah Heavy, яку наступного місяця можна буде отримати шляхом перевалки з судна на судно біля узбережжя Оману. Це зміна підходу з боку Іраку, який після початку війни пропонував трейдерам і нафтопереробникам значні знижки, щоб заохотити їх завантажувати його нафту безпосередньо в Перській затоці.

Незрозуміло, як саме SOMO планує вивозити нафту із затоки. Під час війни доставляти іракську нафту до світових покупців допомагала низка компаній, зокрема Vitol Group і TotalEnergies SE.

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Генеральний директор французької енергетичної компанії Патрік Пуянне цього тижня казав, що TotalEnergies була одним із найбільших трейдерів нафти цього близькосхідного виробника.

Пропозиція забирати іракську нафту за межами Ормузької протоки свідчить про те, що постачання нафти з Перської затоки тривають, попри постійну загрозу атак. Танкерні судна часто проходять вузькою водною артерією з вимкненими транспондерами. Значні обсяги поставок допомагають стримувати зростання цін на сировину.

Минулого тижня SOMO також запропонувала мазут у межах окремого тендера. Покупці можуть забрати його як у Перській затоці, так і за її межами.

Ситуація навколо Ормузької протоки – останні новини

Раніше Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив, що Іран та Оман досягли домовленості щодо розподілу вод Ормузької протоки та доходів від судноплавства через неї. У КВІР заявили, що США намагалися перешкодити переговорам між Іраном та Оманом. За словами представників Корпусу, втручання Вашингтона нібито стало причиною затримки з укладенням домовленостей.

Ситуація навколо Ормузької протоки безпосередньо позначається на світовому нафтовому ринку. 26 серпня ціни на нафту знизилися більш ніж на 2 долара за барель на тлі переговорів Ірану та Оману щодо можливого відновлення судноплавства.

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