Nvidia припиняє випуск драйверів для Windows 10: що це означає для геймерів

Останній драйвер із повноцінною підтримкою Windows 10 вийде в жовтні, після чого компанія перейде на інший формат оновлень.

Корпорація NVIDIA оголосила про остаточне припинення підтримки операційної системи Windows 10 у своїх драйверах. Останній драйвер серії Game Ready Driver з оптимізацією для нових ігор вийде в жовтні 2026 року.

Це не означає, що відеокарти Nvidia на Windows 10 раптово перестануть працювати. Ба більше, розробник продовжуватиме випускати для них оновлення безпеки та виправлення помилок, тому одразу переходити на Windows 11 необов’язково. Але для геймерів ситуація все ж може ускладнитися, пише TechRadar.

Головний недолік полягає в тому, що з листопада нові ігри не отримуватимуть оптимізацій під Windows 10. Це може призвести до зниження продуктивності, проблем із сумісністю та нижчої частоти FPS. При цьому ігри, що вже вийшли, продовжуватимуть працювати як і раніше, а відсутність нових версій Game Ready не зробить їх автоматично непрацездатними.

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Ситуацію додатково ускладнює те, що Microsoft нещодавно продовжила підтримку Windows 10 до жовтня 2027 в рамках програми ESU. Теоретично Nvidia могла б також переглянути свої плани, однак на цю мить компанія не оголошувала про зміну термінів і, за оцінками ЗМІ, розраховувати на такий крок не варто.

При цьому компанія продовжить випускати для Windows 10 щоквартальні оновлення безпеки. Вони усуватимуть вразливості, виявлені за минулі місяці, та забезпечуватимуть базовий захист системи. Такий формат підтримки NVIDIA планує зберігати ще три роки – до жовтня 2029 року.

Якщо комп’ютер сумісний із Windows 11 і користувач регулярно грає в нові ігри, перехід на актуальну версію ОС стає найлогічнішим варіантом. Це дозволить і надалі отримувати повноцінні драйвери Game Ready з оптимізаціями та виправленнями для нових релізів.

Нагадаємо, у грудні 2025 року NVIDIA оголосила про припинення випуску нових драйверів для відеокарт на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta. До них належать GeForce GTX 700, 900, 1000-серій та Titan V.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК у липні 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося GTX 3060, а Windows 11 встановлено вже на 70% комп’ютерів.

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