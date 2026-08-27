У Києві частково перекриють міст Метро: коли змінять рух транспорту

Киян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

В Києві з 28 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро. Про це повідомляє пресслужба "Київавтошляхміст".

У період з 20:00 28 серпня і до 17:00 31 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро в бік станції метро "Гідропарк". Роботи проводитимуться у другій смузі руху.

У комунальному підприємстві просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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Як писав УНІАН, з 15 липня у столиці почали діяти нові тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Вартість разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень. Необмежена кількість поїздок на місяць коштує 3 тисячі 656 грн.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик Олександр Гречко повідомив, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті було зроблено для того, щоб приватні перевізники могли безперешкодно підняти тарифи й переманювати пасажирів.

Одразу за комунальним транспортом у столиці почали підвищувати вартість проїзду й приватні перевізники в маршрутках. На окремих маршрутах вартість однієї поїздки зросла до 25 гривень.

З 17 липня по 20 липня було частково обмежено рух Південним мостом у Києві. Також це було повʼязано з ремонтними роботами.

Нагадаємо, що з 1 квітня по 1 листопада на всіх дорогах Києва діє обмеження швидкості – до 50 км/год згідно з правилами дорожнього руху.

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