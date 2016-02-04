Іспанець, який пив вино замість води, помер у віці 107 років

Син Гарсії Мануель Докампо (Manuel Docampo) повідомив, що його батько випивав близько 1,5 літра вина в день, повідомляє Lenta.ru за інформацією ABC.

Читайте такожМарокканець загинув при спробі перебратися в Іспанію у валізі

Також він міг спожити келих бренді перед сніданком, щоб «вже з ранку зарядитися енергією». «Якщо вироблялося 60 тисяч літрів вина на рік, три тисячі з них він залишав для себе. Його любов до цього напою була безмежною», — сказав Мануель Докампо.

Скільки років чоловік не пив воду, невідомо.