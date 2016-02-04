Іспанець, який пив вино замість води, помер у віці 107 років
13:41, 04 лютого 2016Курйози
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В Іспанії помер 107-річний Антоніо Докампо Гарсіа (Antonio Docampo García), який пив замість води виготовлений на власній виноробні алкогольний напій без консервантів.
Антоніо Докампо Гарсіа / vinetur.com
Син Гарсії Мануель Докампо (Manuel Docampo) повідомив, що його батько випивав близько 1,5 літра вина в день, повідомляє Lenta.ru за інформацією ABC.
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Також він міг спожити келих бренді перед сніданком, щоб «вже з ранку зарядитися енергією». «Якщо вироблялося 60 тисяч літрів вина на рік, три тисячі з них він залишав для себе. Його любов до цього напою була безмежною», — сказав Мануель Докампо.
Скільки років чоловік не пив воду, невідомо.
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