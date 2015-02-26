У британських KFC з'явилися кавові стаканчики з печива й шоколаду

У ресторанах швидкого харчування KFC у Великобританії почали подавати каву в їстівних стаканчиках. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mirror. Новий посуд виготовлений з унікального печива, яке обертається в цукровий папір, а потім покривається шаром термостійкого білого шоколаду, на який нанесено логотип компанії.

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Зазначається, що спочатку стаканчик твердий і їсти його важко, однак з часом він починає танути. Стакан було створено спільно з компанією The Robin Collective, яка займається виробництвом експериментального посуду.

Представник фірми Бренді Райт (Brandy Wright) заявив, що нові стаканчики повністю їстівні і насичуються натуральними ароматизаторами.

«Ми насичили стаканчики ароматами навколишнього середовища - пахощами польових квітів, свіжоскошеної трави і навіть кокосового сонцезахисного крему», - заявив Райт. Він уточнив, що були використані саме ці аромати, оскільки вони можуть навіяти спогади про теплу погоду, літні канікули та відпустку.