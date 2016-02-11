Учасниць "Міс Зімбабве" змусять заприсягтися на Біблії у відсутності оголених знімків

"Ми вимагаємо чесності від наших королев", - заявив представник оргкомітету Тендай Чирау, передає Lenta.ru з посиланням на All Africa. Він пояснив, що учасниці змагання будуть давати клятву з Біблією в руках після прибуття на конкурс.

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Рішення було прийнято після того, як фіналісток 2014 і 2015 років Табісо Пірі і Емілі Качоте довелося позбавити завойованого в б'юті-змаганні титулу - з'ясувалося, що дівчата раніше знімалися в голому вигляді.

Після пригоди з Табісо Пірі у 2014 році організатори "Міс Зімбабве" стали вимагати від дівчат письмових заяв про те, що вони ніколи не працювали моделями в стилі "ню" (ні професійно, ні аматорськи). Дана міра виявилася неефективною: наступна переможниця дала розписку, але згодом була позбавлена звання після того, як колишній друг розмістив її пікантні фото в соціальних мережах.

Тендай Чирау попередив, що переможниці будуть позбавлятися усіх призових грошей, якщо обдурять організаторів.

За правилами конкурсу, переможниці не повинні зніматися в оголеному вигляді в професійних або аматорських цілях. Будь-яка поведінка, кваліфікована як аморальна, є підставою для негайної дискваліфікації і позбавлення звання.

Вибір головної красуні країни в Зімбабве патронує дружина головнокомандуючого збройними силами країни. Конкурс проходить в армійському таборі. На фіналі шоу завжди присутні військові. В ході конкурсу дівчата змагаються у пранні білизни, приготування їжі для людей похилого віку та сиріт, грі в футбол, публічних дебатах.

У 2016 році фінал "Міс Зімбабве" відбудеться 16 квітня в столиці Хараре.