Пес при зустрічі обгавкав чотирилапого робота Boston Dynamics (відео)
12:25, 01 березня 2016Курйози
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Член ради директорів Tesla Motors Стів Джарветсон опублікував на YouTube відеозапис знайомства собаки і робота Boston Dynamics.
Механічний чотирилапий робот по імені Спот не сподобався домашній тварині: собака обгавкала його і кілька разів спробувала на нього стрибнути.
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Пес по кличці Алекс, відображений на відео, належить співзасновнику Android Енді Рубіну, який раніше очолював програму розробки роботів в Google, пише Медуза.
По всій видимості, це не перший робот, з яким доводилося зіткнутися Алексу: собаку вже кілька місяців оточують роботи.
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