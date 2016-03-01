Пес при зустрічі обгавкав чотирилапого робота Boston Dynamics (відео)

Механічний чотирилапий робот по імені Спот не сподобався домашній тварині: собака обгавкала його і кілька разів спробувала на нього стрибнути.

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Пес по кличці Алекс, відображений на відео, належить співзасновнику Android Енді Рубіну, який раніше очолював програму розробки роботів в Google, пише Медуза.

По всій видимості, це не перший робот, з яким доводилося зіткнутися Алексу: собаку вже кілька місяців оточують роботи.