Дім розпусти у Неваді заохочує щедрих клієнтів чеками на бензин

Відвідувачам дому розпусти в місті Бітті, штат Невада, які витратили на послуги місцевих повій 300 доларів або більше, в подарунок надається 50-доларовий чек на бензин. Про таку незвичайну кампанію із залучення клієнтів, запроваджену борделем під назвою "Ранчо розпусних пані" (Shady Lady Ranch), повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

За словами власника закладу Джеймса Девіса, він вже витратив тисячу доларів на бензинові чеки для щедрих відвідувачів і замовив нову партію чеків на цю ж суму, оскільки таке "бензинове заохочення" користується популярністю серед відвідувачів закладу.

"Це просто приголомшливо. Наші справи йдуть в гору, навіть не дивлячись на те, що червень і липень традиційно не найкращі місяці для нашого бізнесу", - сказав Девіс в телефонному інтерв`ю.

Він уточнив, що за 16 років роботи його закладу, впродовж літніх місяців інтерес до послуг, які надає "Ранчо" завжди падав, і тому для залучення клієнтів йому постійно доводилося щось вигадувати. А ідея з чеками на бензин, запропонована його дружиною і одночасно співвласницею борделя - Боббі, виявилася справжньою знахідкою для Девіса і його підприємства.

Цього літа вартість галона пального в США перевищила відмітку в 4 долари, що на 38 відсотків вище за показник минулого року.