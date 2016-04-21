Кличко впав з велосипеда дорогою на роботу (фото)

Як повідомляють Вести, він відправився на електробайку на роботу, проте дорогою з ним стався невеликий конфуз.

При спробі застрибнути на бордюр на світлофорі і при відсутності велодоріжки мер Києва впав на тротуар. Після цього він піднявся і поїхав далі.

Як повідомляв УНІАН, мер Києва в останні дні не раз з'являвся в центрі столиці на велосипеді.

Сам Віталій Кличко у своєму Facebook написав, що вирішив використовувати двоколісний транспорт при поїздках на роботу і по справах в центральній частині міста. За його словами, це зручно і швидко в київських пробках, а також корисно для здоров'я.

Читайте такожВітаючи Вакарчука, Кличко помилився з ім'ям і віком іменинника (відео)

Що стосується велосипеда, на якому мер Києва з'явився на вулицях, у ньому журналісти впізнали модель GoCycle G2. В українських інтернет-магазинах вона продається за $4200.