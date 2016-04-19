Журналісти дізналися вартість велосипеда, на якому Кличко їздить по Києву (фото)

Мер Києва останніми днями не раз з'являвся в центрі столиці на велосипеді. Сам Віталій Кличко у своєму Facebook написав, що вирішив використовувати двоколісний транспорт при поїздках на роботу і по справах у центральній частині міста. За його словами, це зручно і швидко в київських пробках, а також корисно для здоров'я.

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"З мінусів - не всі автомобілісти ведуть себе коректно на дорозі по відношенню до велосипедистів. Доводиться оперативно проводити роз'яснювальну роботу. Також розумію, що не вистачає велодоріжок. І над тим, щоб їх було більше, ми теж працюємо", - додав Кличко.

Що стосується велосипеда, на якому мер Києва з'явився на вулицях, у ньому журналісти впізнали модель GoCycle G2. В українських інтернет-магазинах він продається за $4200.

Додамо, що в останній декларації міського голови столиці зазначено 2 625 312 гривень доходів, у тому числі 1872 гривні, отримані в Україні, і 2 623 440 (100 043 євро) - за кордоном. Зарплата Кличка в 2015 році становила 0 гривень, він отримав 759 гривень дивідендів і відсотків і 1113 гривень як виграш чи подарунок.

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Його сім'я володіє Land Rover 2013 року випуску і Toyota Sequoia 2014 року. У самого Кличка є причіп-платформа і мотоцикл A Puncher 1976 року.