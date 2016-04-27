Бальчун про бажання Зіброва очолити польську залізницю: "Якщо пан пройде конкурс, то хто знає..."
19:30, 27 квітня 2016Курйози
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Голова "Укрзалізниці", рокер Войцех Бальчун не проти призначення народного артиста України Павла Зіброва очільником польської залізниці, але якщо той пройде відповідний конкурс
Больчун вважає, що Зібров може спробувати пройти конкурс / УНІАН
Про це він заявив в коментарі Еспресо.TV.
"Той пан, котрий співає, завжди може зголоситись до конкурсу на голову PKP. Якщо має кваліфікацію і досвід, то хто знає...", - сказав він.
Нагадаємо, український гурт "Плюшевий Бруклін" у своєму кліпі запропонував полякам призначити народного артиста України Павла Зіброва головою польської залізниці. Музиканти вважають, що такий крок стане відповіддю на призначення головою "Укрзалізниці" польського рокера Войцеха Бальчуна.
20 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман представив нового голову "Укрзалізниця" Бальчуна.
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