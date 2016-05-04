"Диванний головнокомандувач": Обама зняв жартівливу короткометражку про життя після відставки (відео)

У ролику він лається, закидає ноги на стіл в "овальному кабінеті", намагається влаштуватися тренером в баскетбольний клуб Washington Wizards, проходить бюрократичні процедури у вашингтонському управлінні транспорту та дивиться "Історію іграшок".

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Відео з субтитрами перекладу на українську мову опублікували на "Голос Америки".