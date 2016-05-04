"Диванний головнокомандувач": Обама зняв жартівливу короткометражку про життя після відставки (відео)
12:10, 04 травня 2016Курйози
1273 0
Білий дім опублікував відео про роздуми президента США Барака Обами щодо того, чим він займатиметься після того, як піде у відставку.
У ролику він лається, закидає ноги на стіл в "овальному кабінеті", намагається влаштуватися тренером в баскетбольний клуб Washington Wizards, проходить бюрократичні процедури у вашингтонському управлінні транспорту та дивиться "Історію іграшок".
Читайте такожОбама повзав навкарачки по Білому дому з дев'ятимісячним малюком
Відео з субтитрами перекладу на українську мову опублікували на "Голос Америки".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter