Український дрон-перехоплювач SPYS збив ракету 'Герань-5' на швидкості 200 км/год (відео)

SPYS має бойову частину 300 грамів, може уражати цілі на відстані 12 км та має час польоту – 5 хв.

Сили оборони України збили російську малогабаритну крилату ракету "Герань-5" за допомогою дрона-перехоплювача SPYS. Відео опублікувала спільнота GAU на своїй сторінці в X.

"Ми отримали відео з надійного джерела, яке показує успішне перехоплення "Герань-5" новим безпілотником-перехоплювачем SPYS, розробленим німецько-українським спільним підприємством Quantum WIY Industries", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрон все ще проходить бойові випробування, але перші перехоплення вже відбуваються.

Як пише український портал "Мілітарний", на кадрах видно збиття апарату на швидкості близько 200 км/год, ймовірно, через технічну несправність реактивного двигуна російської ракети.

Українська компанія WIY Drones представила перехоплювач SPYS, який може збивати цілі на швидкості до 600 км/год, у липні. Представник компанії розповів, що основна ціль для перехоплювача – це реактивні "Герані".

Розробники поінформували, що для того, щоб перехоплювач міг розвивати таку швидкість, для нього було розроблено власні електронні компоненти. Це дозволяє дрону працювати в умовах екстремального навантаження.

Дрон SPYS використовує мотори українського виробництва від компанії Motor-G. Також він має бойову частину 300 грамів, може уражати цілі на відстані 12 км та має час польоту – 5 хв.

Перехоплювачі для збиття "Герань-5" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна розгортає нові високошвидкісні безпілотники-перехоплювачі, щоб протидіяти російським реактивним ударним дронам. Один із таких апаратів уже під час бойових випробувань знищив російський "Герань-5".

Українська компанія Wild Hornets заявила, що підрозділ тактичної протиповітряної оборони застосував новий перехоплювач Sting S для знищення реактивного безпілотника "Герань-5". За словами представника компанії, це був один із кількох таких дронів, збитих протягом останніх днів.

Крім того, під час випробувань перехоплювачі знищили близько десятка повільніших реактивних безпілотників "Герань-4".

Новий Sting S є розвитком популярного перехоплювача Sting, який виробляє Wild Hornets. Наразі апарат проходить бойові випробування, а після їх завершення компанія планує розпочати його масове виробництво.

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