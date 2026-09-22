'Американська мрія' не склалася: українка назвала 5 мінусів життя у США

Українка разом із родиною спробувала пожити у США після життя в Іспанії, але досвід виявився невдалим.

Українка, яка разом із родиною переїхала до США, розповіла про свій негативний досвід життя в країні. За її словами, вони вирішили спробувати пожити в Америці після Іспанії, але зрештою повернулися до Європи.

Своїми враженнями дівчина поділилася у TikTok. Вона наголосила, що розповідає лише про власний досвід і висловлює особисту думку.

Які мінуси життя у США

Якість продуктів. За словами дівчини, навіть дорогі американські продукти, на її думку, поступаються європейським за якістю. Вона також зазначила, що цукор додають у багато продуктів.

"Про їхній хліб я взагалі мовчу", – сказала українка.

Медицина. Дівчина заявила, що у США їй було страшно захворіти. Вона розповіла про тривале очікування прийому лікаря та високі витрати на медичні послуги, які не покриває страховка.

Безпека. Ще одним мінусом українка назвала відчуття небезпеки. Вона звернула увагу на поширеність зброї та страх, який, за її словами, відчувала, зокрема через ситуації у школах.

"Ніколи не знаєш, звідки прийде напад. Це постійний якийсь страх у школах, і не тільки це", – зазначила дівчина.

Необхідність багато працювати. За словами українки, особливо для емігрантів робота може забирати значну частину життя.

"В Америці робота – це 99% твого життя", – сказала вона.

Мало часу на родину. Цей пункт, за словами дівчини, безпосередньо пов'язаний із попереднім. Через велику кількість роботи у людей залишається мало часу на родину та відпочинок.

Навіть вихідні, зазначила українка, часто доводиться витрачати на закупи та інші справи, на які не вистачає часу протягом робочого тижня. Зрештою родина українки вирішила повернутися до Європи.

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