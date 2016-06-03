У Росії мають намір зареєструвати товарний знак для морозива "Замороженный Донбасс".

Про це УНІАН повідомив президент Першої патентної компанії (ППК) Анатолій Аронов.

"Заявник - дівчина, яка живе у Ростовській області на кордоні РФ і України, вона займається дрібною торгівлею, думає під цим товарним знаком продавати морозиво та напої", - сказав Аронов.

За його словами, передбачається, що продажі здійснюватимуться в тимчасово окупованому Донбасі, в першу чергу в Донецьку та Луганську.

Аронов не виключив, що частина грошей від виручки буде передаватися окупаційній владі для "мирного врегулювання конфлікту".

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"Головне завдання при реалізації цієї ідеї – об'єднання людей, а не роз'єднання", - наголосив він.

Крім цього, Аронов продемонстрував заявку на реєстрацію такого товарного знаку, яку подала Марія Колеснікова.

Раніше Аронов повідомляв, що у Росії мають намір зареєструвати товарні знаки "Джамала 1944" і "JAMALA 1944" для виробництва одягу, напоїв, туристичного агентства з організації екскурсій до тимчасово окупованого Крим та музичних шкіл.

Крім цього він повідомив про бажання зареєструвати товарні знаки "Free Савченко" і "Глоток свободы".

Аронов відомий у Росії спробами організувати "Тури в Новоросію", а також ініціативами щодо створення клубу для колишніх в'язнів "Владимирский централ" і барів "ДНР" і "ЛНР" - для вихідців з тимчасово окупованих частин Донбасу.