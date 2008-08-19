Екс-боксер Костя Цзю виграв ящик горілки у стрільбі з лука

Колишній абсолютний чемпіон світу серед боксерів-професіоналів Костянтин Цзю, який знаходиться в даний час на Олімпійських Іграх в Пекіні, виграв ящик горілки.

Як повідомляють сьогодні австралійські ЗМІ, цей приз був розіграний в «Будинку друзів Олімпіади» в конкурсі зі стрільби з лука. Цзю вдалося влучити в «яблучко» з першого пострілу і таким чином обійти своїх суперників, серед яких був акордеоніст Петро Дранго і бронзовий призер Олімпіади- 2004 з дзюдо Дмитро Носов.

Газета.ру