У США зникла кішка знайшлася більш ніж через 10 років

За інформацією People, в 2005 році власники кішки Дін Маккрі і Мередіт Уоррен після безуспішних пошуків Місті вирішили, що її вбили. Де тварина перебувала понад 10 років, невідомо, проте нещодавно вона потрапила до місцевого притулку для тварин у місті Портленд, передає Lenta.ru.

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В установі ветеринарам вдалося зчитати інформацію з мікрочіпа Місті, завдяки чому з'ясувалися імена та адресу її господарів. Власники кішки забрали її до себе додому.

Як повідомляв УНІАН, рік тому у Великобританії знайшли худого бездомного кота з вшитим мікрочіпом, на якому містилася інформація про те, що кіт був зареєстрований в Сіднеї в 2000 році, а народився ще в 1989 році.