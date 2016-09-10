Під час тривалих переговорів щодо Сирії Лавров пригостив журналістів горілкою (фото, відео)
19:33, 10 вересня 2016Курйози
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Держсекретар США Керрі надіслав главі МЗС РФ Лаврову і його команді піцу під час тривалих переговорів щодо Сирії у Женеві.
Лавров: Піца - від американців, горілка - від нас / Скріншот
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник МЗС Росії Марія Захарова.
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"Лавров відніс її (піцу- Ред.) журналістам. Журналісти (не наші) попросили до неї горілку. Лаврова довго просити не довелося - із собою було", - розповіла Захарова.
"Піца - від американців, горілка - від нас", - сказав Лавров, передаючи пайок", - написала представниця російського зовнішньополітичного відомства.
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