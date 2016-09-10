Під час тривалих переговорів щодо Сирії Лавров пригостив журналістів горілкою (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник МЗС Росії Марія Захарова.

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"Лавров відніс її (піцу- Ред.) журналістам. Журналісти (не наші) попросили до неї горілку. Лаврова довго просити не довелося - із собою було", - розповіла Захарова.

"Піца - від американців, горілка - від нас", - сказав Лавров, передаючи пайок", - написала представниця російського зовнішньополітичного відомства.