Відомий нічний клуб переконав владу Німеччини в тому, що є культурною установою

Про це повідомляє Der Spiegel.

Податкові органи вимагали, щоб клуб, куди стікаються любителі техно-музики з усього світу, платив стандартний податок, яким обкладаються розважальні установи, - 19 %. Чиновники заявили, що в клубі «у пріоритеті стоять розваги, а не культура».

Читайте також"Ми були голими на цій землі з 1905 року": у Німеччині учасників клубу нудистів змусили одягнутися через біженців

В якості контраргументу адміністрація «Бергхайна» заявила, що точно так само можна сприймати і класичну музику.

Тепер вечірки клубу офіційно прирівняли до класичних культурних концертів і виставок. "Бергхайн" також почне платити менший податок, призначений культурним закладам, тобто всього 7% від загальної виручки.