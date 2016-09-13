Відомий нічний клуб переконав владу Німеччини в тому, що є культурною установою
Фіскальний суд німецького міста Котбус визнав вечірки у всесвітньо відомому берлінському клубі "Бергхайн" частиною "високої культури".
Про це повідомляє Der Spiegel.
Податкові органи вимагали, щоб клуб, куди стікаються любителі техно-музики з усього світу, платив стандартний податок, яким обкладаються розважальні установи, - 19 %. Чиновники заявили, що в клубі «у пріоритеті стоять розваги, а не культура».
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В якості контраргументу адміністрація «Бергхайна» заявила, що точно так само можна сприймати і класичну музику.
Тепер вечірки клубу офіційно прирівняли до класичних культурних концертів і виставок. "Бергхайн" також почне платити менший податок, призначений культурним закладам, тобто всього 7% від загальної виручки.