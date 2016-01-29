У мексиканському парку Тулум для відвідувачів ввели податок на селфі

Представник місцевих гідів Хуліо Вільягомес Вільялобос повідомив, що новий податок стосується використання мобільних телефонів, планшетів, камер GoPro і фотоапаратів, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail . Він зазначив, що плата за селфі викликала невдоволення серед туристів, особливо мексиканських.

Читайте такожЕйфелева вежа визнана найкращим у світі фоном для селфі

Національний парк Тулума розташований недалеко від відомого курорту Канкун. Доколумбове місто цивілізації майя Тулум на півострові Юкатан є одним з найбільш добре збережених прибережних міст майя. Його розквіт припав на XIII-XV століття.

Щорічно в Тулум приїжджають більше 2 млн туристів. У найбільш жваві періоди пам'ятник відвідують близько 2 тис. мандрівників щодня.

Любителі робити селфі часто ризикуютьсвоїм життям заради лайків в соцмережах і терплять трагічні невдачі. Як підрахувала редакція порталу Mashable, у всьому світі в 2015 році кількість загиблих любителів селфі (12 осіб) перевищила число жертв акул (8 осіб).