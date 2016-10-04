У Стамбулі встановили пам'ятник задумливому коту, який став інтернет-мемом

11:16, 04 жовтня 2016
Курйози
1504 0

В районі Кадикьой в азіатській частині Стамбула встановили пам'ятник коту, фотографія якого стала інтернет-мемом.

instagram.com/kadikoybelediye

Як повідомляє Hürriyet Daily News, статую тварини у відомій позі створив за свій рахунок скульптор Севал Шахін.

Товстий кіт на прізвисько Томбілі став відомим після публікації фотографії, де він сидить, опершись на сходинку тротуару і розслаблено спостерігає за тим, що відбувається.

Томбілі помер через хворобу 1 серпня.

Читайте такожПрезидент Зімбабве відкрив пам'ятник самому собі (фото)

За словами місцевих жителів, кіт був відомий своєю прохолодною та безтурботною поведінкою навіть при спробах людей пограти з ним.

Пам'ятник встановлено у провулку Гюлеч на тому ж місці, де й було зроблено "вірусне" фото.

Скульптуру офіційно відкриють сьогодні, 4 жовтня, у Всесвітній день захисту тварин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter