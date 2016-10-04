У Стамбулі встановили пам'ятник задумливому коту, який став інтернет-мемом
11:16, 04 жовтня 2016Курйози
1504 0
В районі Кадикьой в азіатській частині Стамбула встановили пам'ятник коту, фотографія якого стала інтернет-мемом.
Томбілі продовжить сидіти на улюбленому місці у вигляді пам'ятника / instagram.com/kadikoybelediye
Як повідомляє Hürriyet Daily News, статую тварини у відомій позі створив за свій рахунок скульптор Севал Шахін.
Товстий кіт на прізвисько Томбілі став відомим після публікації фотографії, де він сидить, опершись на сходинку тротуару і розслаблено спостерігає за тим, що відбувається.
Томбілі помер через хворобу 1 серпня.
Читайте такожПрезидент Зімбабве відкрив пам'ятник самому собі (фото)
За словами місцевих жителів, кіт був відомий своєю прохолодною та безтурботною поведінкою навіть при спробах людей пограти з ним.
Пам'ятник встановлено у провулку Гюлеч на тому ж місці, де й було зроблено "вірусне" фото.
Скульптуру офіційно відкриють сьогодні, 4 жовтня, у Всесвітній день захисту тварин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter