Хелловін у Білому домі: Барак Обама з дружиною станцювали під пісню Майкла Джексона (відео)

Президент США Барак Обама разом із першою Леді Мішель Обамою привітали американців із Хелловіном у Білому домі.

«Ми раді бачити вас всіх. Ви всі виглядаєте… моторошно або страшно або так, як ви намагались виглядати», - звернувся американський президент до присутніх.

Після привітань президентське подружжя станцювало запальний танок під одну із найвідоміших пісень Майкла Джексона «Трилер». Після танка подружжя роздавало цукерки та інші солодощі гостям білого дому.

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Це останній Хелловін Обами у Білому домі. Цьогоріч завершується другий термін його президентства. Адміністрація Обами працюватиме до кінця 2016 року, незалежно від результатів президентських виборів у США.