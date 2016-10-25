Обама назвав Трампа "фундаментально несерйозною людиною"

Про це він заявив на заході для збору коштів у передвиборчі фонди Демократичної партії в Сан-Дієго, передає РБК з посиланням на The New York Times.

"Америка — велика країна, вона може пережити що завгодно, але ось чого Америка не може допустити на якийсь тривалий час, так це того, щоб єдиний чиновник, який обирається на свою посаду всім населенням США і говорить від імені нашої країни у світових справах, був фундаментально несерйозною людиною", — сказав Обама.

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Він також назвав стандарти моралі й терпимості Трампа щодо інших людей їдкими.

На думку чинного президента, фундаментальні цінності на цих виборах перебувають під загрозою.

У свою чергу кандидат від демократів Хілларі Клінтон, на думку Обами, "є найбільш кваліфікованою людиною, який коли-небудь боровся за президентську посаду".

Раніше кандидат у президенти від демократів Хілларі Клінтон назвала Дональда Трампа "хворим невдахою" в неділю через відмову під час дебатів минулого тижня взяти на себе зобов'язання прийняти результати виборів 8 листопада.