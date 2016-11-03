Путін подарував російське громадянство Стівену Сігалу, який підтримує окупацію Криму

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Президент підписав Указ "Про прийом в громадянство Російської Федерації (Сітена Сігала - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що Сігал неодноразово приїжджав в Росію, а також зустрічався з Путіним. Нагадаємо, в серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим.

У січні 2016 року Сігал отримав сербське громадянство. Актор також висловив бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.