Путін подарував російське громадянство Стівену Сігалу, який підтримує окупацію Криму
11:17, 03 листопада 2016Курйози
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Російський лідер Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства американському акторові, продюсеру, сценаристу, режисеру та музиканту Стівену Сігалу.
Путін подарував російське громадянство Стівену Сігалу, який підтримує окупацію Криму / wikipedia.org
Про це повідомляється на сайті Кремля.
"Президент підписав Указ "Про прийом в громадянство Російської Федерації (Сітена Сігала - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.
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Варто відзначити, що Сігал неодноразово приїжджав в Росію, а також зустрічався з Путіним. Нагадаємо, в серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим.
У січні 2016 року Сігал отримав сербське громадянство. Актор також висловив бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.
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