'ПриватБанк' знизив ціну євро: курс валют на 20 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,85 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 20 липня, не змінився і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і становить 44,85 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 20 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, таким чином національна валюта зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 2 копійки і складає 44,91 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,38 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,47 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,86 гривні за євро.

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