У Підмосков’ї після атаки БПЛА горить підприємство, що розробляє стрілецьку зброю

Інститут спеціалізується на розробці стрілецької зброї, бойового спорядження та боєприпасів.

У Подольську Московської області після атаки дронів на регіон уражений і горить важливий об’єкт російського ВПК – підприємство, яке займається розробкою стрілецької зброї. Про це пише ASTRA, аналізуючи опубліковані кадри пожежі.

Повідомляється, що під ударом опинився Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування (ЦНДІТочМаш) у мікрорайоні Климовськ у Подольську.

Це підприємство входить до складу держкорпорації "Ростех". Воно спеціалізується на розробці стрілецької зброї, бойового спорядження та боєприпасів. Найвідоміші з них – бойове спорядження "Ратник", безшумний автомат АС "Вал", а також безшумна снайперська гвинтівка ВСС "Винторез" і самозарядний пістолет СР-1 "Гюрза".

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Інститут перебуває під санкціями ЄС, США, України, Канади, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії.

Атака дронів на Москву

Раніше повідомлялося, що на Москву та регіони летіли сотні дронів. Внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 осередків пожежі над Московською областю.

За даними ASTRA, атакована й горить нафтобаза в Подольську, склад в індустріальному комплексі "Південні Ворота" в Домодєдово, також дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок. Четвертим осередком пожежі став ЦНДІточмаш у Подольську. П'ятий осередок поки що не встановлено.

Водночас Exilenova+ повідомляє, що було атаковано логістичний центр Wildberries у Коледіно – найбільший хаб компанії. Також було атаковано промисловий парк "Гривно" у Мотовилово.

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