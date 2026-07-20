Нафта пробила позначку $90: скільки коштує 'чорне золото' тепер

Конфлікт на Близькому Сході загострився протягом вихідних.

Ціни на нафту марки Brent у понеділок, 20 липня, зросли на 2% і перевищили 90 доларів за барель на тлі загострення конфлікту між США та Іраном на Близькому Сході, що обмежило поставки нафти через Ормузьку протоку, пише Reuters.

Зазначається, що фʼючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent зросли на 2,09 дол., або на 2,37%, до 90,19 дол. за барель станом на 04:41 за київським часом, що є найвищим рівнем із 11 червня. Зростання продовжує тенденцію минулого тижня, коли ціна підскочила майже на 16%, що стало найбільшим тижневим приростом із квітня.

Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 84,20 дол. за барель, піднявшись на 1,71 дол., або на 2,07%, до найвищого рівня з 12 червня. За підсумками минулого тижня контракти з найближчим строком постачання подорожчали на 15,5%, що стало найбільшим тижневим зростанням із початку березня.

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Конфлікт на Близькому Сході загострився протягом вихідних. США провели дев'яту поспіль ніч атак проти Ірану, тоді як союзники Вашингтона – Кувейт і Бахрейн – повідомили про нові іранські удари.

"Сьогодні вранці ціна на нафту Brent на біржі ICE перевищила 90 доларів за барель, а ескалація конфлікту в Перській затоці не вщухає. США та Іран продовжують обмінюватися ударами, які виявляються смертоносними для обох сторін. Якщо цю ескалацію не стримати, ситуація може повернутися до масштабних атак по всій Перській затоці", - йдеться в огляді аналітиків ING.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що два нафтові танкери підірвалися та були виведені з ладу після спроби пройти південним маршрутом через Ормузьку протоку. За твердженням іранської сторони, їх заохочували скористатися цим шляхом американські військові. Reuters не має змоги підтвердити цей інцидент.

Останніми днями США та Іран завдають ударів по морському трафіку в регіоні. Вашингтон заявляє про запровадження морської блокади іранських портів, а Тегеран стверджує, що атакує судна, які порушують його правила проходу через Ормузьку протоку. Саме через цей маршрут зазвичай проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою.

За словами аналітика Barclays Амарпріта Сінгха, найближчі дні й тижні дадуть чіткішу картину того, наскільки стійким залишиться експорт нафти з регіону в умовах відновленої подвійної блокади.

"На даний момент ми вважаємо, що нафтові ринки все ще недооцінюють потенційні наслідки для запасів, які, на відміну від початку війни, перебувають на найнижчому рівні за останні п'ять років", - зазначив він.

За даними LSEG, 19 липня через Ормузьку протоку пройшли лише чотири судна, проти восьми напередодні. З 17 липня протоку для завантаження нафти пройшли щонайменше три танкери для нафтопродуктів та один супертанкер класу VLCC.

Війна між США та Іраном та ціни на нафту - останні новини

18 липня стало відомо, що ціна на нафту марки Brent подорожчала на 3,87 долара, або 4,59%, до 88,10 долара за барель, тоді як вартість на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла до 82,49 долара за барель. Таким чином ринок відреагував на ескалацію протистояння між Іраном і США.

Раніше повідомлялося, що військовий конфлікт США з Іраном поновився. За даними джерел Politico, зусилля посередників щодо відновлення переговорів або режиму припинення вогню не дали жодних ознак прогресу, і схоже, що бойові дії триватимуть без осяжного кінця.

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