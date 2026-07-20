Дешевого одягу може побільшати: у ЄС запрацювала нова заборона для магазинів

Для середніх підприємств передбачений перехідний термін до 2030 року.

Великі компанії в Європейському Союзі більше не зможуть знищувати непроданий або повернутий до магазинів одяг і взуття. Замість цього продукція має бути повторно використана, передана на благодійність або перероблена.

Як пише Deutsche Welle, нові правила в рамках директиви ЄС набули чинності 19 липня. Винятки передбачені лише якщо товар не може бути повторно використаний з міркувань безпеки, якщо він пошкоджений або забруднений, а також якщо він не підлягає переробці. Крім того, дозволяється знищувати товари, які були запропоновані благодійним організаціям у Євросоюзі, але ті їх не прийняли у встановлений термін.

У німецькому Об'єднанні роздрібної торгівлі (HDE) вважають, що заборона може принести користь споживачам, зокрема, шляхом збільшення пропозиції товарів зі знижками.

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За даними Єврокомісії, лише в процесі утилізації викиди парникових газів досягають 5,6 мільйона тонн CO₂ на рік - це приблизно відповідає щорічному обсягу викидів 2-3 мільйонів автомобілів.

Зазначається, що в ЄС на звалищах щороку опиняються мільйони одиниць таких товарів. Лише в Німеччині у 2021 році утилізували близько 17 мільйонів одиниць предметів одягу, які повернули до магазинів. За даними Європейського агентства з довкілля (ЕЕА), щороку в Європі викидається до 600 тисяч тонн неношеного текстилю. Це призводить до розтрати ресурсів і завдає колосальної шкоди довкіллю та клімату.

Водночас Німецьке об'єднання текстилю та моди критикує нові норми за те, що вони не враховують реальність і створюють бюрократичні перепони для промисловості.

Експерт Йонас Штраке вважає, що для забезпечення кращих екологічних стандартів необхідні ефективні системи збору, сортування та переробки товарів, а поки ці умови відсутні, заборона на утилізацію так і залишатиметься "паперовим тигром".

Заборона на знищення текстилю набула чинності для великих компаній 19 липня. Для середніх підприємств передбачені триваліші перехідні терміни - до 2030 року.

Економіка ЄС – останні новини

Під час здійснення покупок в Євросоюзі продавець матиме право вимагати дані, що дозволяють ідентифікувати клієнта. Повна процедура ідентифікації буде необхідною для транзакцій, що перевищують 10 тисяч євро, а для готівкових операцій на суму від 3 тисяч євро також буде обов’язковою спрощена процедура перевірки клієнта. Зміни набудуть чинності в середині липня 2027 року.

З 1 липня 2026 року в ЄС набували чинності нові митні правила, спрямовані на дрібні відправлення невеликої вартості – було скасовано безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро та запроваджено тимчасовий збір у 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні.

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