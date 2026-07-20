Окупанти підвищили тиск на Одещину: у ВМС пояснили, чого прагне Москва

Зранку ворог знов завдав по Одесі ракетного удару.

Російська окупаційна армія значно підвищила тиск на Одесу та Одеську область, завдаючи масованих ударів ракетами та дронами, зокрема по іноземних суднах та портовій інфраструктурі – у ВМС ЗСУ вважають, що мета противника – максимально ускладнити роботу українського експорту. Про це у телемарафоні заявив речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його попросили прокоментувати той факт, що останнім часом ворог значно підвищив кількість, масштабність ударів по Одещині та яка його мета.

За словами Плетенчука, плани Кремля не змінилися з початку повномасштабного вторгнення – відрізати Україну від моря.

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"Такі самі, що й останні чотири з гаком роки. Ціль у них (росіян – УНІАН) завжди була одна – максимально ускладнити роботу українського експорту. Сказати, що раніше такого не було – я точно не можу", - підкреслив Плетенчук.

Атаки тривають й сьогодні, 20 липня, про що повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, зранку понеділка ворог здійснив ракетну атаку на Одесу, внаслідок чого постраждала інфраструктура. На місці працюють відповідні служби.

Повітряні тривоги у регіоні майже не стихають. Зокрема, близько 11:00 моніторингові канали попередили, що на Одещину знов сунуть російські швидкісні засоби ураження. В обласному центрі було чути вибухи. Станом на 11:10 ця атака ще тривала.

Російський удар по турецькому суховантажу - подробиці

Як писав УНІАН, 19 липня російська окупаційна армія завдала удару трьома ракетами по цивільному судну GOLDEN LEO, яке належить Туреччині. Суховантаж, на борту якого було зерно, окупанти уразили, коли той йшов з одного з портів "Великої Одеси". Внаслідок жахливого удару РФ загинули 10 людей – 9 членів іноземного екіпажу (громадяни Сирії та Індії) та 66-річний український лоцман – робітник філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". За даними ВМС ЗСУ, судно було під прапором Гвінеї-Бісау, належить Туреччині.

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