У Кропивницькому депутатка від "Опоблоку" стала володарем ганебної премії "Вата року" (відео)

Таку відзнаку вже вдруге вручають громадські організації у Кропивницькому тим, хто на думку активістів, поширює сепаратистські настрої у місті.

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Цього разу у головній номінації перемогла депутатка міськради від "Опозиційного блоку" Ганна Нижнікова.

Активісти нагадали, що саме за її пропозицією міська рада досі має назву Кіровоградська.

Представники журі антипремії принесли до сесійної зали головний приз - ляльку у ватнику.