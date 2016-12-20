У Кропивницькому депутатка від "Опоблоку" стала володарем ганебної премії "Вата року" (відео)
18:49, 20 грудня 2016Курйози
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У Кропивницькому визначили головного активіста у поширенні сепаратистських настроїв й вручили йому нагороду "Вата року".
Антипремія "Вата року": у Кропивницькому визначили головного активіста у поширенні сепаратистських настроїв
Таку відзнаку вже вдруге вручають громадські організації у Кропивницькому тим, хто на думку активістів, поширює сепаратистські настрої у місті.
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Цього разу у головній номінації перемогла депутатка міськради від "Опозиційного блоку" Ганна Нижнікова.
Активісти нагадали, що саме за її пропозицією міська рада досі має назву Кіровоградська.
Представники журі антипремії принесли до сесійної зали головний приз - ляльку у ватнику.
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