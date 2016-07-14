Парубій підписав постанову Рады про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Як передає кореспондент УНІАН, це він зробив під час брифінгу.

Спікер наголосив на вагомості перейменування Кіровограда. “Давнє українське козацьке поселення не може носити ні імперську, ні радянську назву. Відтепер Кіровоград став Кропивницьким”, - підкреслив Парубій і підписав постанову про перейменування.

Голова ВР відзначив, що з моменту підписання постанова вступає в дію.

Спікер парламенту також зауважив, що наразі в рамках декомунізації було перейменовано вже 1012 населених пунктів та районів в Україні. “Сьогодні ми перейменували ще 10 узгоджених з громадою міст і населених пунктів”, - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, Верховна Рада перейменувала Кіровоград на місто Кропивницький.

Марко Кропивницький – український письменник, актор і драматург родом з Кіровоградської області, один з основоположників українського театру.

Раніше Кіровоградська міська рада запропонувала ВР 7 варіантів нової назви міста для його перейменування у рамках декомунізації: Єлисаветград, Кропивницьк, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк та Ексампей.

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Довідка УНІАН. Кіровоград розташований на річці Інгул, адміністративний центр Кіровоградської області, центр Кіровоградського району. До 1924 року місто мало назву Єлисаветград, у 1924-1934 роках – Зінов’євськ, у 1934-1939 роках – Кірове. 10 січня 1939 року місто перейменували на Кіровоград на честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який за життя ніколи у ньому не був і жодним чином із ним не пов'язаний.