Ющенко назвав Достоєвського українським письменником (відео)
08:20, 28 грудня 2016Курйози
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Екс-президент України Віктор Ющенко у ході зустрічі зі студентами Київського університету культури назвав Федора Достоєвського українським письменником.
Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.
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"Важливо мати свій національний Лувр і сказати, що Рєпін - "рєпа" - це український художник, а Чайковський - "чайка" - це український композитор. Достоєвський - це український письменник. І до цього ряду можна включити ще тисячі імен", - сказав Ющенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що 53 примірники навчальної літератури, виданої за підтримки Фонду Сороса за проектом «Відновлення гуманітарної освіти в Росії», які перебували в бібліотечному фонді Воркутинського гірничо-економічного коледжу в Росії, знищили "шляхом спалення".
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