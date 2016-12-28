Ющенко назвав Достоєвського українським письменником (відео)

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"Важливо мати свій національний Лувр і сказати, що Рєпін - "рєпа" - це український художник, а Чайковський - "чайка" - це український композитор. Достоєвський - це український письменник. І до цього ряду можна включити ще тисячі імен", - сказав Ющенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що 53 примірники навчальної літератури, виданої за підтримки Фонду Сороса за проектом «Відновлення гуманітарної освіти в Росії», які перебували в бібліотечному фонді Воркутинського гірничо-економічного коледжу в Росії, знищили "шляхом спалення".