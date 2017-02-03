У британській церкві виявили 700-річного кам'яного двійника Трампа

Як пише The Nottingham Post, кам'яного двійника Трампа в Саутвелі (графство Ноттінгемшир) помітили туристи з Лондона ще до того, як республіканець став президентом.

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Тепер скульптура користується великою популярністю через свою подібність із президентом Сполучених Штатів.

Місцевий священик розповів, що раніше не звертав на цю схожість уваги. Він зауважив, що такий портрет XIV століття може потішити Трампа, але додав, що скульптура розташована не серед зображень королів і королев.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно канадський вчений відкрив новий вид молі, яка живе в Каліфорнії, і присвоїв виду ім'я на честь Трампа, визнавши комаху схожою на нового президента США через золотисті волоски.