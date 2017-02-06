Влада Дніпра запропонувала голландській художниці поставити у місті Почекуна

"Мені прийшла пропозиція з України - від мерії міста Дніпро - вони хочуть, щоб я зробила там двометрову статтю Почекуна. Ця пропозиція прийшла мені у "Фейсбуці", тому я навіть не знаю, наскільки це серйозно. Було б добре, якщо б ви уточнили", - розповіла художниця в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.

У міськраді Дніпра Бі-бі-сі підтвердили, що ведуть переговори з автором. Скульптуру планують поставити у центральній частині міста, можливо біля самої міськради. Почекуна вирішили поставити на хвилі "мейнстріму", відзначили у міськраді.

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Справжнє ім'я скульптури - Homunculus loxodontus. Оригінал встановлено перед лікарнею у Лейдені і присвячено людям, які довго чекають у приймальні лікаря. За задумом художника, скульптура являє собою безногу суміш людини, комахи і слона.

Після того, як фото скульптури було опубліковано туристкою на сайті Pikabu, воно стало мемом.

Художниця вражена тим, як популярна її робота в Росії, Україні та Казахстані. Їй приходить дуже багато листів від людей, які хочуть співпрацювати або просто поспілкуватися.

"У якийсь момент мене настільки завалило всім цим, що я мало не розплакалася. Я зателефонувала батькові посеред ночі і попросила допомогти. Тепер він зі мною розбирається з усім цим", - розповіла Маргріт ван Бріфорт.

"Я читала, що скульптурі дали дуже кумедне ім'я - Ждун. Я насилу його вимовляю, але воно мені подобається", - розповіла вона.