Несподівана угода: компанія-власник Durex заявила про намір придбати виробника дитячого харчування
Компанія Reckitt Benckiser, що володіє правами на виробництво презервативів Durex, оголосила про домовленість з придбання найбільшого в світі виробника дитячого харчування Mead Johnson Nutrition.
В об'єднаній компанії очікується прискорення зростання виручки більш ніж на 10%.
Про це повідомляє РБК.
Британська компанія Reckitt Benckiser Group (RB) оголосила про те, що їй вдалося укласти угоду про придбання одного з найбільших в світі виробників дитячого харчування — американської Mead Johnson Nutrition.
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У повідомленні RB зазначається, що за кожну акцію Mead Johnson її нинішнім власникам буде виплачено $90, що на 29% перевищує вартість паперів на 1 лютого 2017 року. Таким чином, загальна вартість американської компанії складе $16,6 млрд. До того ж RB візьме на себе погашення боргу Mead Johnson на суму більш ніж $1,2 млрд.