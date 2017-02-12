Домініканська газета опублікувала фото актора Болдуіна замість Трампа – редакція вже вибачилася
У п'ятницю в газеті було опубліковано фото Болдуіна в образі Трампа з пародійного скетчу в передачі Saturday Night Live на телеканалі NBC. У підписі під знімком було написано: "Президент США Дональд Трамп".
Домініканське періодичне видання El Nacional вибачилося за помилкову публікацію фотографії актора Алека Болдуіна замість президента США Дональда Трампа.
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У п'ятницю в газеті було опубліковано фото Болдуіна в образі Трампа з пародійного скетчу в передачі Saturday Night Live на телеканалі NBC. У підписі під знімком було написано: "Президент США Дональд Трамп".
Незабаром редакція повідомила про помилку в своєму "Твіттері", проте до того моменту фото вже викликало бурхливу реакцію в інтернеті і хвилю жартівливих коментарів користувачів соцмереж.
"El Nacional вибачається перед читачами і перед усіма, хто відчув себе ображеним цією публікацією", - йдеться в повідомленні на сайті газети, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За останні кілька місяців в програмі Saturday Night Live з'явився ряд випусків з пародіями на Трампа та його оточення.
Сам Трамп у грудні у своєму "Твіттері" зазначив, що пародія на нього у виконанні Болдуіна вийшла "гірше нікуди".
Saturday Night Live є одним із популярних американських телешоу, воно вперше вийшло в ефір у 1975 році.