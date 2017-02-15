"Любов через ненависть": до Дня святого Валентина в США створили проекції закоханих Путіна і Трампа (фото)

Відповідні фото опубліковані в Facebook і Twitter.

Проекції почали масово з'являтися 14 лютого, в День закоханих, і вже стають вірусними - отримують сотні репостов і тисячі ретвітів.

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Фото проекції почало швидко поширюватися соцмережами з хештегом #lovethroughhate ("любов через ненависть").

Користувачі неоднозначно відреагували на таке зображення, особливо в День святого Валентина. Також наголошується, що дана проекція просто піар-хід програми для знайомств Hater ("ненависник").