"Любов через ненависть": до Дня святого Валентина в США створили проекції закоханих Путіна і Трампа (фото)

13:21, 15 лютого 2017
Курйози
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У Нью-Йорку з'явилося зображення президента РФ Володимира Путіна, обіймаючого президента США Дональда Трампа.

соцмережі

Відповідні фото опубліковані в Facebook і Twitter.

Проекції почали масово з'являтися 14 лютого, в День закоханих, і вже стають вірусними - отримують сотні репостов і тисячі ретвітів.

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Фото проекції почало швидко поширюватися соцмережами з хештегом #lovethroughhate ("любов через ненависть").

Користувачі неоднозначно відреагували на таке зображення, особливо в День святого Валентина. Також наголошується, що дана проекція просто піар-хід програми для знайомств Hater ("ненависник").

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Теги: #Трамп