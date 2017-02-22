Президенту Ісландії довелося виправдовуватися після заяви про нелюбов до піци з ананасами

Таку заяву він зробив на зустрічі зі школярами, повідомляє Iceland Magazine.

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Учні задавали йому багато особистих питань, наприклад, про улюблену футбольну команду і в тому числі питання, яке кілька років турбує інтернет-спільноту: "чи Можна додавати ананас у піцу?".

Президент відповів, що є противником ананаса в піці і сказав, що якби мав повноваження, то заборонив би її.

Звістка про нелюбов президента до ананасів викликала бурхливу реакцію у мешканців Ісландії. Йоуханнессон був змушений повернутися до теми і роз'яснити свою позицію у Facebook.

«Мені подобаються ананаси, тільки не на піці, — написав він. — Але у мене немає повноважень, щоб приймати закони, які завадили б людям додавати ананаси в піцу. І я радий, що це так. Президенти не повинні володіти необмеженою владою. Я не хотів би займати цей пост, якби міг забороняти все, що мені не подобається. Я не хотів би жити в такій країні. Що стосується піци, рекомендую морепродукти».

Після заяви про нелюбов до піци з ананасами в пресі припустили, що рейтинг президента може впасти. На даний момент його підтримка становить 97%.