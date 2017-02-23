На Google-карті окупованого Сімферополя знайшли "Державну зраду"

Сервіс електронних карт Google Maps на місці Верховної Ради АРК Крим, яку окупаційна влада перейменувала на "Государственный совет Республики Крым ", відображає об'єкт під назвою "Державна Зрада республіки Крим". Будівля знаходиться на вулиці Карла Маркса, 18. Поки невідомо, чи така сама назва відкривається для користувачів з Росії.

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Нагадаємо, 12 травня 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 69 населених пунктів Автономної Республіки Крим і 1 села на території Севастопольської міськради в рамках декомунізації. Майже всім їм були визначені кримськотатарські назви, які вони носили до депортації кримських татар з півострова. У той же час, згідно з текстом документа, він вступає в силу з моменту повернення тимчасово окупованої території півострова під загальну юрисдикцію України. На даний момент, згідно з базою законодавства на сайті парламенту, цього ще не сталося (зміст документів, що не набули чинності, відображається на жовтому фоні).

У липні минулого року картографічний сервіс Google Maps почав використовувати неофіційні назви деяких населених пунктів Криму. Проте згодом Google пообіцяв повернути в російську версію сервісу колишні назви населених пунктів.