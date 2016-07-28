Всупереч "декомунізації" Google-карт Криму, в російську версію повернуть колишні назви

Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє ВВС.

"Ми в курсі цієї ситуації і активно працюємо над тим, щоб повернути на російську версію Google Maps колишні назви", - заявили в прес-службі.

Раніше сервіс перейменував населені пункти анексованого Росією півострова згідно з українським законом. Зокрема, місто Красноперекопськ став Яни Капу, Красногвардійське - Курманом, а Кіровське - Іслям-Тереком. Зміни торкнулися як російської, так і української версії сервісу.

Це викликало бурхливе обурення російських політиків.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 69 населених пунктів Автономної Республіки Крим і 1 села на території Севастопольської міськради в рамках декомунізації. Майже всім їм були визначені кримськотатарські назви, які вони носили до депортації кримських татар з півострова.

У той же час, згідно з текстом документа, він вступає в силу з моменту повернення тимчасово окупованої території півострова під загальну юрисдикцію України. На даний момент, згідно з базою законодавства на сайті парламенту, цього ще не відбулося (зміст документів, які не вступили в силу, відображається на жовтому тлі).

Як відомо, Росія анексувала Крим навесні 2014 року. Київ та міжнародна спільнота не визнають анексію і вважають півострів українською територією.